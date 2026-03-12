Синоптики спрогнозировали три дня со снегопадами в марте и апреле в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде в марте и апреле ожидаются три дня со снегопадами. Согласно прогнозу погоды, предоставленному сервисом «Яндекс.Погода», 23 марта ожидается снег с дождем, температура воздуха днем составит около +2 градусов. В конце марта, 27, 28 и 30 марта, пройдут дожди, а температура поднимется до +8 градусов. Об этом написал сайт newsnn.ru .

Первый апрельский снегопад прогнозируется 1 апреля, температура воздуха будет около +9 градусов. Еще один снегопад ожидается 3 апреля. В промежутках между этими днями погода будет преимущественно ясной и солнечной, без сильных морозов.

Такие погодные условия характерны для весны в Нижнем Новгороде, когда температура воздуха постепенно повышается, и природа начинает пробуждаться после зимней спячки.