В Нижегородской области ввели в эксплуатацию жилплощадь объемом 1,58 млн кв. метров с начала 2025 года

За первые одиннадцать месяцев 2025 года в Нижегородской области введены в эксплуатацию жилые площади общим объемом 1,58 миллиона квадратных метров. Этот показатель на 13,3 процента ниже аналогичного периода предыдущего года, согласно официальной статистике Росстата. Об этом написало НИА «Нижний Новгород» .

Большая доля вновь построенных площадей приходится на жилье, сооруженное местными жителями региона, объем которого достиг 1,05 млн м². Несмотря на значительный вклад частного сектора, даже здесь наблюдается снижение объемов на 11,8%.

Особое внимание привлекает ноябрьский итог текущего года: за указанный месяц область ввела в строй 196,8 тыс. м² жилья, из которых жилье, построенное гражданами, составило всего 86,8 тыс. м². Эти цифры демонстрируют значительное падение относительно ноября 2024 года — на 43,4% и 60,4%, соответственно.

Планируемый итог года предусматривает введение в эксплуатации не менее 1,7 млн м² жилой недвижимости.