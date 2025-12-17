В Нижегородской области ввели в эксплуатацию жилплощадь объемом 1,58 млн кв. метров с начала 2025 года
За первые одиннадцать месяцев 2025 года в Нижегородской области введены в эксплуатацию жилые площади общим объемом 1,58 миллиона квадратных метров. Этот показатель на 13,3 процента ниже аналогичного периода предыдущего года, согласно официальной статистике Росстата. Об этом написало НИА «Нижний Новгород».
Большая доля вновь построенных площадей приходится на жилье, сооруженное местными жителями региона, объем которого достиг 1,05 млн м². Несмотря на значительный вклад частного сектора, даже здесь наблюдается снижение объемов на 11,8%.
Особое внимание привлекает ноябрьский итог текущего года: за указанный месяц область ввела в строй 196,8 тыс. м² жилья, из которых жилье, построенное гражданами, составило всего 86,8 тыс. м². Эти цифры демонстрируют значительное падение относительно ноября 2024 года — на 43,4% и 60,4%, соответственно.
Планируемый итог года предусматривает введение в эксплуатации не менее 1,7 млн м² жилой недвижимости.