В нижегородской Госавтоинспекции дали советы, как обезопасить детей на дорогах зимой

С приходом холодов передвижение по дорогам становится более рискованным. Даже короткий путь от дома до школы может стать трудным испытанием. В нижегородской Госавтоинспекции поделились рекомендациями для водителей и пешеходов на осенне-зимний период. Об этом написал сайт pravda-nn.ru .

По информации ГАИ, с 17 по 23 ноября в регионе зафиксировано 76 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 95 человек, включая 10 детей, и четверо погибли. Чаще всего аварии происходили из-за превышения скорости, неправильного выбора дистанции и бокового интервала, а также нарушения правил проезда пешеходного перехода.

Госавтоинспекция напоминает, что на скользкой дороге тормозной путь при скорости 40 км/ч увеличивается втрое. Зимой 40% ДТП происходят из-за гололеда или снегопада.

«Держите дистанцию и соблюдайте скоростной режим, тормозите заранее, особенно вблизи образовательных учреждений», — рекомендуют дорожные инспекторы.

Особое внимание следует уделять безопасности детей и подростков. Для предотвращения травматизма госавтоинспекторы регулярно проводят акции и уроки в школах, где разбирают опасные ситуации на дорогах и объясняют, как их избежать.