В Нальчике приостановили работу канатной дороги на 3 месяца

Нальчикский городской суд приостановил работу канатной дороги, на которой летом произошел обрыв с пострадавшими, на три месяца. Такое решение приняли после проверки, выявившей восемь нарушений норм промышленной безопасности. Информацию об этом разместили на странице суда в социальной сети «ВКонтакте» .

ЧП произошло 8 августа в курортной зоне Нальчика — оборвался трос канатно-кресельной дороги, пострадали 12 человек, шестеро из них госпитализировали. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о предоставлении опасных услуг.

Владельца дороги, компанию «Экскурсионный комплекс Жемчужина», ранее уже штрафовали на 100 тысяч рублей за нарушения безопасности. Кроме того, по искам прокуратуры суд взыскал более 4,6 миллиона рублей компенсации морального вреда в пользу пяти пострадавших, включая ребенка.

