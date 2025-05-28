Новую базовую станцию связи ввели в эксплуатацию в пригородном поселке Оренбурга

Пресс-служба МТС объявила о вводе в эксплуатацию новой базовой станции в поселке Нижнесакмарский под Оренбургом. Это позволило увеличить скорость мобильного интернета на целых 50%, сообщил 56orb.ru .

Благодаря обновлению сети четвертого поколения (4G) появилась возможность подключения к современной технологии VoLTE, обеспечивающей одновременные разговоры по телефону и передачу файлов в интернете.

Помимо этого, инженеры МТС улучшили зону покрытия вдоль трассы, ведущей к популярному центру отдыха «Гребени», который привлекает многих оренбуржцев.