В Москве высадили более 700 деревьев на набережных Яузы

В Москве завершилось благоустройство набережных реки Яузы. Как отметили в мэрии столицы, свыше 700 деревьев, высаженных в рамках проекта, станут значимой составляющей комфортной городской среды. Об этом написала «Москва.ру» .

Клены, яблони, дубы и вязы от двух до шести метров высотой были специально отобраны в питомниках для жизни в условиях мегаполиса. Они не только дополняют облик городских улиц, но и устойчивы к непростым климатическим и экологическим условиям.

Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков подчеркнул, что озеленение — неотъемлемая часть проектов благоустройства в столице. Деревья способствуют улучшению визуального облика общественных пространств, так как адаптированы для жизни в городе.

Зеленые насаждения важны для экологии города: они очищают воздух, снижают уровень шума, защищают от пыли и создают тень в жаркие дни. Для обеспечения долговечности деревьев специалисты заранее готовят посадочные ямы с плодородным грунтом и дренажем, который предотвращает гниение корней и обеспечивает их вентиляцию.

Высадка взрослых деревьев из специализированных питомников позволяет сразу создать эстетически привлекательное и функциональное пространство.