В Москве вынесли 140 тысяч штрафов за неоплату проезда по проспекту Багратиона

Москва первой из российских регионов начала наказывать водителей за новый вид нарушения правил дорожного движения. Об этом сообщил «Коммерсант» .

Речь идет о штрафе за проезд по проспекту Багратиона. Эта дорога стала платной, поэтому теперь автомобилисты должны самостоятельно оплачивать проезд при заезде на нее.

Соответствующие изменения вступили в силу с начала сентября, по состоянию на 6 октября суммарно водителям выписали 140 тысяч штрафов.

Регионы до недавнего времени не имели возможности самостоятельно принимать подобные нормативные правовые акты. С сентября 2024 года субъекты РФ получили соответствующие полномочия.

Ранее ГИБДД предложила ввести новые ограничения для водителей. В частности, им запретят удлинять раму автомобиля в кустарных условиях.