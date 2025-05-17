В Москве спасатели достали провалившихся в ливневку утят

На Тверском бульваре восемь утят провалились в ливневую канализацию, проскользнув сквозь решетку. Об этом сообщили в Telegram-канале «Спасатели СпасРезерв».
Прохожие успели вытащить четверых птенцов, но остальным нужна была помощь. На место прибыли спасатели. С помощью сачка они аккуратно подняли утят из трубы и передали их маме-утке. Все малыши в порядке.
Ранее московские спасатели вытащили из трубы крошечного котенка. Животное провело в вертикальном колодце несколько дней, пока на его жалобные крики обратили внимание жильцы первого этажа. На спасение месячного котенка МЧС потребовалось 40 минут.
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