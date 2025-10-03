От шахт до атомных ледоколов: в Москве назвали имена 130 финалисток премии для женщин в промышленности
В Москве объявили финалисток юбилейной премии «Талантливая женщина в современной индустрии», которая состоится 10 октября. В этом году было подано рекордное количество заявок от представителей добывающей, металлургической, химической и нефтегазовой отраслей. Из 750 заявок путевку в финал получили 130 участников из 85 компаний России, Казахстана, Китая и других стран.
Особого внимания заслуживает участие в этом году финалистки из Китая, которая лично приедет на церемонию. Ее успех подчеркивает развитие международного сотрудничества и укрепление профессиональных связей.
Впервые в рамках премии была учреждена специальная номинация для мужчин, которые вносят значительный вклад в развитие женского лидерства в промышленности. Несколько представителей сильного пола также вошли в список финалистов, что демонстрирует растущую поддержку инициатив по разнообразию и инклюзивности в индустрии.
WIM Industries — это не просто премия, а серьезный разговор о роли женщин в промышленности, неоднократно отмечали члены жюри, среди которых — учредители, спонсоры и представители крупнейших игроков рынка. На пресс-конференции в ТАСС они подвели итоги отборочного этапа.
Как отметила председатель Совета Евразийского женского форума Галина Карелова, за пять лет тысячи женщин из разных уголков страны поделились своими историями успеха.
«Каждая из финалисток — яркий пример того, что упорство и профессионализм способны изменить любую отрасль. При этом многим из них удается успешно совмещать карьеру и семью», — добавила она.
Одним из учредителей премии и ассоциации «Women in Modern Industries» является компания «Норникель». Здесь работают более 25 тысяч женщин — геологов, инженеров, машинистов и специалистов самых разных профессий. Компания поддерживает и помогает профессионально развиваться: сотрудницы проходят обучение в корпоративном университете, участвуют в социальных программах и входят в кадровый резерв. Треть совета директоров, более половины специалистов «Норникеля» и 20% руководящего состава — женщины.
«Мы понимали, что производство давно поменялось и стало технологичным, а стереотипы, в том числе в глазах у женщин, остаются все те же. И тогда мы решили, что важны те самые примеры, красивые истории карьерных траекторий, потому что это наставляет других женщин, открывает возможности работы в отрасли», — отметила вице-президент «Норникеля» Дарья Крячкова.
К слову, от компании «Норникель» в этом году в финале заявлено 28 номинантов — 11 мужчин и 17 женщин.
В этом году премия отмечает юбилей — пять лет с момента основания. За это время тысячи представительниц прекрасного пола из разных уголков страны поделились своими историями успеха, достижениями в работе и мечтами. Каждая из них — это яркий пример того, что упорство и работа — вносит большой вклад в общее дело на благо страны.
Член правления — управляющий директор «Сибур» Марина Медведева, подчеркнула, что сегодня крупнейшие корпорации видят в женщинах-инженерах огромный потенциал и активно внедряют программы по развитию женского лидерства.
Сегодня все больше граней стираются в профессиях: представительницы прекрасного пола спускаются в шахту и даже управляют атомными ледоколами — как, например, капитан ледокола «Росатома» Марина Старовойтова.
Ярким подтверждением этого тезиса стало выступление финалистки премии, инженера-технолога сварочного производства Благовещенского ремонтно-механического завода Надежды Русиной. Ее история — живой пример того, как талант и компетенции побеждают любые предубеждения.
«В моем подчинении более 30 сварщиков, все они — мужчины. Участие в премии дало мне уверенность в себе, и я могу подчеркнуть: промышленность — это женское дело», — подчеркнула Надежда Русина.
Мероприятия премии не ограничатся церемонией награждения. 10 октября также пройдет форум, посвященный обмену профессиональным опытом и вопросам саморазвития. А 9 октября для части финалистов будет организована специальная экскурсия в Совет Федерации.
Имена призеров премии будут объявлены в ходе церемонии.