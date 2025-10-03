От шахт до атомных ледоколов: в Москве назвали имена 130 финалисток премии для женщин в промышленности

В Москве объявили финалисток юбилейной премии «Талантливая женщина в современной индустрии», которая состоится 10 октября. В этом году было подано рекордное количество заявок от представителей добывающей, металлургической, химической и нефтегазовой отраслей. Из 750 заявок путевку в финал получили 130 участников из 85 компаний России, Казахстана, Китая и других стран.

WIM Industries — это не просто премия, а серьезный разговор о роли женщин в промышленности, неоднократно отмечали члены жюри, среди которых — учредители, спонсоры и представители крупнейших игроков рынка. На пресс-конференции в ТАСС они подвели итоги отборочного этапа.

Впервые в рамках премии была учреждена специальная номинация для мужчин, которые вносят значительный вклад в развитие женского лидерства в промышленности. Несколько представителей сильного пола также вошли в список финалистов, что демонстрирует растущую поддержку инициатив по разнообразию и инклюзивности в индустрии.

Особого внимания заслуживает участие в этом году финалистки из Китая, которая лично приедет на церемонию. Ее успех подчеркивает развитие международного сотрудничества и укрепление профессиональных связей.

Как отметила председатель Совета Евразийского женского форума Галина Карелова, за пять лет тысячи женщин из разных уголков страны поделились своими историями успеха.

«Каждая из финалисток — яркий пример того, что упорство и профессионализм способны изменить любую отрасль. При этом многим из них удается успешно совмещать карьеру и семью», — добавила она.

Одним из учредителей премии и ассоциации «Women in Modern Industries» является компания «Норникель». Здесь работают более 25 тысяч женщин — геологов, инженеров, машинистов и специалистов самых разных профессий. Компания поддерживает и помогает профессионально развиваться: сотрудницы проходят обучение в корпоративном университете, участвуют в социальных программах и входят в кадровый резерв. Треть совета директоров, более половины специалистов «Норникеля» и 20% руководящего состава — женщины.

«Мы понимали, что производство давно поменялось и стало технологичным, а стереотипы, в том числе в глазах у женщин, остаются все те же. И тогда мы решили, что важны те самые примеры, красивые истории карьерных траекторий, потому что это наставляет других женщин, открывает возможности работы в отрасли», — отметила вице-президент «Норникеля» Дарья Крячкова.

К слову, от компании «Норникель» в этом году в финале заявлено 28 номинантов — 11 мужчин и 17 женщин.

В этом году премия отмечает юбилей — пять лет с момента основания. За это время тысячи представительниц прекрасного пола из разных уголков страны поделились своими историями успеха, достижениями в работе и мечтами. Каждая из них — это яркий пример того, что упорство и работа — вносит большой вклад в общее дело на благо страны.

Член правления — управляющий директор «Сибур» Марина Медведева, подчеркнула, что сегодня крупнейшие корпорации видят в женщинах-инженерах огромный потенциал и активно внедряют программы по развитию женского лидерства.

Сегодня все больше граней стираются в профессиях: представительницы прекрасного пола спускаются в шахту и даже управляют атомными ледоколами — как, например, капитан ледокола «Росатома» Марина Старовойтова.

Ярким подтверждением этого тезиса стало выступление финалистки премии, инженера-технолога сварочного производства Благовещенского ремонтно-механического завода Надежды Русиной. Ее история — живой пример того, как талант и компетенции побеждают любые предубеждения.

«В моем подчинении более 30 сварщиков, все они — мужчины. Участие в премии дало мне уверенность в себе, и я могу подчеркнуть: промышленность — это женское дело», — подчеркнула Надежда Русина.

Мероприятия премии не ограничатся церемонией награждения. 10 октября также пройдет форум, посвященный обмену профессиональным опытом и вопросам саморазвития. А 9 октября для части финалистов будет организована специальная экскурсия в Совет Федерации.

Имена призеров премии будут объявлены в ходе церемонии.