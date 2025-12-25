В Москве к концу недели спрогнозировали увеличение высоты снежного покрова до 9 сантиметров

В четверг, 25 декабря, влияние циклона на погоду в российской столице усилится. По словам синоптика Михаила Леуса, ожидается облачность и небольшой снег, а температура воздуха продолжит повышаться. Об этом сообщило радио Sputnik .

Днем температура может подняться до -2 градусов. На дорогах и тротуарах возникнет гололедица.

Пик потепления придется на пятницу, когда ожидаются осадки в виде мокрого снега. В некоторых районах может выпасть от 5 до 10 миллиметров осадков, что приведет к увеличению снежного покрова до шести-девяти сантиметров.