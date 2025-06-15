В Московском регионе за сутки выпала почти половина месячной нормы осадков

В столичном регионе за минувшие сутки прошли мощные дожди, в результате которых выпало 40% месячной нормы осадков. Об этом в своем Telegram-канале заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Больше всего в Московской области от непогоды «пострадал» Павловский Посад, Городская метеостанция зарегистрировала 30 миллиметров осадков. Аномальные дожди также прошли в Электростали, Электроуглях, Дмитрове и Горках Ленинских.

В Сергиевом посаде суточный уровень осадков составил 17 миллиметров, в Мелихове — 16, в Клину и Талдоме — 15.

«В Москве на ВДНХ выпало ведро дождевой воды на метр площади — 11 миллиметров (норма июня — 77 миллиметров)», — подчеркнул специалист.

Синоптик также спрогнозировал, что теплая погода вернется в столицу в июле. Июнь будет относительно прохладным. С 16-го числа погода в городе немного улучшится — температура днем поднимется до плюс 22 градусов.

Ранее о проливных дождях в беседе с RT предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, через Центральный федеральный округ проходит циклон, центр которого располагается южнее Москвы.