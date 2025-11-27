В Минприроды дали советы по зимней подкормке птиц

С приходом холодов сотрудники Минприроды России поделились рекомендациями о том, как зимой подкармливать птиц, чтобы они смогли благополучно пережить морозы, но при этом не пострадали от человеческой помощи. Об этом написал телеканал «Санкт-Петербург» .

Орнитологи из Минприроды выпустили инструкции по безопасной подкормке птиц в зимний период. Правильно организованная подкормка помогает птицам пережить холода, однако неправильный выбор корма или размещение кормушки могут нанести им вред.

Специалисты подчеркивают, что в холодное время года птицам особенно необходимы высококалорийные продукты: несоленые семечки подсолнечника и других масличных культур, а также несоленое сало. Важно поддерживать регулярность подкормки, поскольку птицы быстро привыкают к кормушке и начинают зависеть от нее до весны.

Кроме того, эксперты напоминают, что кормушки должны быть защищены от ветра и хищников, а корм — свежим и несоленым. В заповедниках и национальных парках зимней подкормке уделяется особое внимание, там даже проводят мастер-классы по изготовлению безопасных кормушек.