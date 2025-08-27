В МЧС России призвали заранее разработать план действий в случае землетрясения

В Дагестане произошло землетрясение, которое ощущалось на всей территории республики. Спасатели МЧС рекомендуют заранее разработать план действий на случай ЧС. Об этом написал Ura.ru .

Необходимо определить место встречи после землетрясения и записать телефоны экстренных служб: - 112 — единый номер вызова экстренных оперативных служб; - 01 или 101 — единый телефон пожарных и спасателей; - 102 — полиция; - 103 — скорая медицинская помощь.

Также стоит записать номер региональных спасателей. Разработать алгоритм поведения на случай землетрясения для различных мест: дома, на рабочем месте, в общественных зданиях, в транспорте, а также на открытых пространствах.

Важно хранить документы, деньги, фонарь и батарейки в доступном месте. Нужно обеспечить наличие запаса воды и продуктов, а спальные места разместить вдали от окон и внешних стен.

При появлении вибрации не поддаваться панике. Необходимо оперативно покинуть помещение, предварительно взяв с собой документы, деньги и предметы первой необходимости. При выходе из здания стоит пользоваться лестницей вместо лифта.

Если обстоятельства вынуждают человека оставаться внутри помещения, то ему нужно выбрать наиболее безопасное место — участок возле внутренней стены, угол комнаты, дверной проем или пространство рядом с несущей конструкцией.