В МЧС напомнили россиянам о правилах топки печей

ГУ МЧС России предоставило памятку для владельцев частных домов в Пензе, так как возгораний из-за неправильного использования печей стало больше. Статистика показывает, что некорректная эксплуатация печного отопления часто становится причиной пожаров, написала «Пенза-пресс» .

Спасатели советуют не оставлять топящуюся печь без присмотра и закрывать задвижку лишь после полного прогорания дров. Они также напоминают о важности регулярного обслуживания отопительных систем.

В ведомстве акцентируют внимание на необходимости своевременного устранения повреждений в печной кладке, регулярной уборки золы и чистки дымохода от сажи. Нарушение этих правил может привести к аварийной ситуации.