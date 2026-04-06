В Лаборатории солнечной астрономии озвучили вероятность магнитных бурь на 7 апреля

По информации от специалистов, 7 апреля 2026 года ожидается спокойная космическая погода. Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН сообщает о стабильном состоянии магнитосферы, которое отмечается «зеленым» индикатором на графиках, написало URA.RU .

Планетарный индекс Kp будет варьироваться в пределах 0,9–3 по девятибалльной шкале. Это соответствует «зеленому» уровню на графиках ученых. Специалисты оценивают вероятность магнитной бури в 7%, а вероятность слабых геомагнитных возмущений — около 20%. Эти данные указывают на отсутствие значительных колебаний магнитного поля Земли.

Согласно прогнозу Гидрометцентра, атмосферное давление в Москве составит 738 мм рт. ст., что ниже климатической нормы. В Санкт-Петербурге ожидается стабильное атмосферное давление 754 мм рт. ст., что находится в пределах нормы.

По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН, на Солнце зафиксирована одна слабая вспышка класса С2.8, которая не повлияла на геомагнитную обстановку. Индекс солнечной активности держится на отметке 5,4 по десятибалльной шкале, а скорость солнечного ветра составляет 546 км/час.

Специалисты прогнозируют, что в апреле 2026 года геомагнитная обстановка будет колебаться от 2 до 5 баллов. Метеочувствительные люди могут ощутить легкое недомогание, но значительного вреда для здоровья не ожидается.