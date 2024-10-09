В Курской области создали новое министерство
В Курской области появилось министерство восстановления и развития приграничья
Губернатор Курской области Алексей Смирнов сообщил о создании министерства восстановления и развития приграничья. Об этом глава региона написал в своем Telegram-канале.
«Структура исполнительных органов Курской области претерпела ряд изменений <…>. Создано новое министерство восстановления и развития приграничья», — написал он.
Смирнов добавил, что в регионе министерство внутренней политики и комитет молодежной политики станут отдельными органами власти.
С 1 октября ряд школ городов Курск и Курчатов перевели на очно-дистанционный формат обучения, сообщал RT. Для обеспечения безопасности в учебных учреждениях определили безопасные зоны и заглубленные укрытия.
Также сообщалось, что в Курской области создали новый добровольческий отряд «Барс — Курск». Он «стал важным звеном» в охране территорий региона на фоне атаки ВСУ.