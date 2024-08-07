В Крыму предложили ввести уголовное преследование «ждунов»

Закрепить на законодательном уровне понятие «ждун» предложили в Крыму. С инициативой выступил глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов, сообщило РИА «Новости» .

«Ждунами» в Крыму и новых регионах России называют тех, кто ждет прихода украинской власти, пояснило агентство.

«Понятие „ждун“ необходимо закрепить на законодательном уровне, это позволит более эффективно бороться с этим опасным для государства явлением», — заявил Смирнов.

Глава миссии добавил, что «злостных ждунов» нужно лишать российского гражданства и выдворять из страны.

Ранее к крымским «ждунам» обратился глава Крыма Сергей Аксенов. Он призвал всех недовольных уезжать на Украину, Крым никогда не станет территорией этой страны.