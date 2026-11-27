Грибной сезон в Крыму подходит к концу, и найти грибы сейчас можно только на Южном берегу. Об этом сообщила «Крымская газета» .

По данным сайта, в горах и предгорьях полуострова сезон завершился. На побережье — в районе Ялты, Алупки и Алушты — почва еще сохраняет необходимое тепло и влагу. При этом сбор может прекратиться после похолодания с мокрым снегом, которое прогнозируют на выходные.

Сейчас в регионе еще встречаются поздние холодостойкие виды: вешенка на пнях и стволах в лиственных лесах, шиповатый дождевик и пестрый зонтик.