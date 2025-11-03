В Казани временно закроют станцию метро «Дубравная»

В Казани с 3 по 25 ноября временно закрыта станция метро «Дубравная» для проведения работ по строительству второй линии метрополитена, написал сайт inkazan.ru .

Это связано с необходимостью прокладки тоннелей под первой линией метро, что потребует временного отключения станции для обеспечения безопасности пассажиров и работников.

Генеральный директор АО «Казметрострой» Марат Рахимов подчеркнул, что такие работы проводятся впервые в Казани, и попросил жителей города проявить терпение на время ремонта. Он также отметил, что строительная компания готова к выполнению работ, все материалы и оборудование имеются в полном объеме, а тоннелепроходческие комплексы проверены и готовы к эксплуатации.