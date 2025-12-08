В Казани появится новый снегоплавильный пункт

Власти Татарстана планируют построить в Казани новый снегоплавильный пункт, работающий на газе. Объект может быть возведен рядом с жилым комплексом «Салават Купере», сообщил «Коммерсант» .

Председатель Комитета внешнего благоустройства Казани Альберт Шайнуров сообщил, что расчеты и предложения по проекту уже направлены в правительство республики, написал сайт tataronline.ru.

Новый пункт будет использовать газовое топливо, что позволит значительно повысить его эффективность. По словам Шайнурова, производительность одной такой газовой камеры будет сопоставима с тремя канализационными установками.

Сейчас в Казани работают 8 стационарных снегоплавильных пунктов с 14 камерами, способными переработать около 8 тысяч тонн снега в сутки. Однако этих мощностей недостаточно для татарстанской столицы.

Кроме того, городские службы испытывают нехватку персонала для уборки улиц. Для полноценной работы Казани требуются дополнительно 28 водителей, 71 механизатор и 72 дорожных рабочих.