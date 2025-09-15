В Карелии начали подготовку к отопительному сезону

В Карелии готовятся к началу отопительного сезона. Вице-премьер республики Виктор Россыпнов сообщил, что первые котельные начнут работу уже в пятницу в Лоухском районе. Об этом написал сайт karelinform.ru .

В Петрозаводске тепло сначала подадут в социальные объекты, такие как школы, детские сады и медицинские учреждения, ближе к выходным. В жилые дома отопление подключат позже, в зависимости от погодных условий.

На следующей неделе начнется растопка котельных в Кемском и Калевальском районах. Остальные территории республики будут подключаться по мере похолодания, и власти обещают заранее информировать об этом.