В Калужской области зарегистрировали самую молодую деревню

В Калужской области в марте 2025 года появилась самая молодая деревня. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные Государственного каталога географических названий.
Населенный пункт зарегистрировал Росреестр. Речь идет о деревне Фурсово, расположенной в Сухиничском районе региона.
«В Государственном каталоге географических названий зарегистрированы самые молодые населенные пункты. <…> В Калужской области — деревня Фурсово с учетом распоряжения правительства России», — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что в Павловском Посаде отметили День деревни Ковригино. На мероприятии провели выставку традиционных ремесел.
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