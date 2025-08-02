В Калужской области зарегистрировали самую молодую деревню

Фото: РИА «Новости»

В Калужской области в марте 2025 года появилась самая молодая деревня. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные Государственного каталога географических названий.

Населенный пункт зарегистрировал Росреестр. Речь идет о деревне Фурсово, расположенной в Сухиничском районе региона.

«В Государственном каталоге географических названий зарегистрированы самые молодые населенные пункты. <…> В Калужской области — деревня Фурсово с учетом распоряжения правительства России», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в Павловском Посаде отметили День деревни Ковригино. На мероприятии провели выставку традиционных ремесел.

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