В исследовательском центре SuperJob отметили, что дресс-код на работе устраивает только 57% россиян

Эксперты обсудили трансформацию корпоративной культуры в России, отметив, что зумеры вынуждают работодателей пересматривать жесткий дресс-код и формальное общение.Как рассказала ИА НСН глава исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова, строгие ограничения в одежде касаются лишь 8% россиян, при этом сам факт наличия правил устраивает 57% сотрудников.

Валентина Романова, HR-директор Level Group, добавила, что молодое поколение оценивает корпоративные правила с точки зрения их пользы для работы и не готово соблюдать ограничения только потому, что «так принято».

В свою очередь, Голованова раскрыла статистику: с корпоративными требованиями к одежде сталкиваются 46% офисных сотрудников — из них 8% работают в условиях строгого делового стиля, а 38%работодатели просят придерживаться более свободного делового стиля. Отношение к правилам зависит от возраста: среди респондентов до 35 лет дресс-код нравится 51%, тогда как среди работников старше 45 лет этот показатель достигает 58%. Также эксперт отметила, что формальный стиль общения разделяет примерно половина работающего населения страны.