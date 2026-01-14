В HYUNDAI сообщили о росте спроса на многофункциональную бытовую технику в России

Спрос на многофункциональную бытовую технику в России растет: 55% покупателей считают универсальные модели отличным способом сэкономить место в квартире. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на результаты исследования бренда HYUNDAI.
Рациональное использование пространства волнует большинство респондентов. Для 15% опрошенных, проживающих в малогабаритных квартирах, ключевым фактором комфорта является продуманная организация пространства и выбор компактной техники с расширенным спектром функций.
Даже для 65% россиян, живущих в двух- или трехкомнатных квартирах, грамотное планирование играет важную роль.
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте