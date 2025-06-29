Работы по обновлению коммунальных сетей стартовали в Саяногорске

В Саяногорске (Республика Хакасия) приступили к обновлению коммунальных сетей. Мэр Евгений Молодняков сообщил, что работы стартовали на улице Некрасова в поселке Майна — там меняют трубы теплоснабжения и водопровода. Об этом написали «Государственные новости».

Проект воплощают в жизнь в рамках федеральной программы «Модернизация коммунальной инфраструктуры», которую инициировал президент России Владимир Путин. Цель программы — постепенно обновлять изношенные сети по всей стране. Во многих городах коммуникации проложили десятилетия назад, из-за чего часто случаются аварии и теряются ресурсы.

Молодняков отметил, что благодаря федеральной поддержке в этом году в регионе планируют отремонтировать еще несколько участков. О точных сроках и локациях следующих работ сообщат позже.