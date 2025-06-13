В Хакасии анонсировали проведение плановых работ с отключением электричества

Компания «Хакасэнерго» уведомила о предстоящих плановых отключениях электроэнергии в Хакасской республике с 16 по 20 июня. Об этом сообщил сайт newkhakasiya.online.
Отключения необходимы для подключения новых абонентов, замены приборов учета и повышения надежности за счет изменения схем электроснабжения. Также в этот период будут устранены выявленные дефекты: провисшие провода и накренившиеся опоры.
Подробную информацию о графике отключений можно найти в публикации «Хакасэнерго» и комментариях к ней.
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