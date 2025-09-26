В ГУАД Нижегородской области сообщили о завершении ремонта дороги из Гагино

В Большеболдинском районе Нижегородской области завершили ремонт участка автомобильной дороги, соединяющей населенные пункты Гагино, Исупово, Старое Ахматово, а/д Ужовка, Большое Болдино и Салганы. Об этом сообщил сайт pravda-nn.ru со ссылкой на Главное управление автомобильных дорог (ГУАД) региона.

Работы проводились в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Протяженность отремонтированного участка составила 5,6 километра, а стоимость контракта достигла 95 миллионов рублей.

По словам директора организации Леонида Самухина, объект считается важной транспортной артерией. Ранее состояние дороги было неудовлетворительным, износ участка достигал 90%, что создавало неудобства для местных жителей и туристов.