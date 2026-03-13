В Госдуме заявили о намерении оказать поддержку самозанятым кондитерам

Глава думского комитета по защите семьи Нина Останина сообщила RTVI , что депутаты Госдумы намерены внести поправки в законодательство. Эти изменения позволят самозанятым производить товары, которые подлежат обязательной маркировке, включая кондитерские изделия.

Согласно новым правилам, с 2026 года сладости должны будут иметь маркировку в системе «Честный знак». Однако в настоящее время законодательство требует, чтобы все участники оборота маркируемых товаров имели статус индивидуального предпринимателя или юридического лица. Это означает, что самозанятые кондитеры не смогут легально продавать свою продукцию в магазинах, на рынках и маркетплейсах.

Останина подчеркнула, что самозанятые вносят значительный вклад в экономику, а продукция кондитеров хорошо удовлетворяет спрос. Она также отметила, что большинство самозанятых кондитеров — это женщины, в том числе молодые матери, находящиеся в декрете.

Маркировка кондитерских изделий была введена Минпромторгом для борьбы с контрафактом. По данным Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ), объем нелегального оборота в этой сфере достигает 10,4% в год.