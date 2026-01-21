В Госдуме рассказали о помощи пенсионерам с домашними делами по новому закону

Депутат Госдумы Александр Якубовский сообщил, что федеральным законодательством предусмотрена помощь пенсионерам в бытовых вопросах. Это включает уборку жилья, приготовление пищи, стирку и глажку белья, а также другие домашние дела, написал RT .

Такие меры поддержки закреплены в Федеральном законе №442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации».

«Закон исходит не из формальных признаков, а из реальной нуждаемости человека», — подчеркнул депутат. Учитываются возраст, состояние здоровья, ограничение подвижности и одиночное проживание. Наличие детей или родственников не служит автоматическим основанием для отказа, если уход фактически не осуществляется.

Помощь предоставляется бесплатно или на условиях частичной оплаты в зависимости от доходов пенсионера и региональных нормативов. Для начала нужно оценить условия проживания и утвердить индивидуальную программу социальных услуг. Формальные отказы без такой оценки противоречат требованиям закона и подлежат обжалованию.