В Госдуме призвали увеличить минимальный срок самозапрета на азартные игры

Группа депутатов Государственной думы из комитета по физической культуре и спорту выдвинула предложение увеличить минимальный срок добровольного отказа от участия в азартных играх до одного года. Об этом сообщила « Парламентская газета ».

Согласно законопроекту, также планируется создание единого реестра граждан, решившихся на соответствующие меры. Любой желающий сможет подать заявление о внесении своей информации в данный список, тем самым ограничивая свое участие в тотализаторах, казино и залах игровых автоматов, добавила радиостанция Sputnik.

Как отметил зампред комитета Госдумы по физической культуре и спорту Амир Хамитов, реализация инициативы поможет лудоманам, осознавшим свою проблему. Люди с зависимостью получат шанс изменить свою жизнь, подчеркнул парламентарий.