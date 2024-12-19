В Госдуме предупредили о новогодних схемах аферистов

Мошенники активизировались перед Новым годом и начали массово рассылать сообщения с приглашениями к участию в бесплатном розыгрыше билетов на праздничные концерты, в том числе на Кремлевскую елку. Об этом РИА «Новости» рассказал депутат Госдумы Владимир Кошелев (ЛДПР).

Парламентарий сообщил, что в Крыму мошенники уже начали массово рассылать такие сообщения. Они предлагают перейти по специальной ссылке якобы для составления заявки, которая ведет на фишинговый сайт, требующий ввести персональные и платежные данные. Последнее объясняется необходимостью оплатить небольшую комиссию за получение билета в случае выигрыша.

«Также в Самаре киберпреступники создали фишинговый сайт с подарками на Новый год», — рассказал депутат.

По его словам, здесь аферисты обманули заведующую детским садом, которая приобрела подарки на Новый год для воспитанников. Женщина перевела мошеннику предоплату в размере 70 тысяч рублей. Сейчас личность последнего устанавливается.

Ранее мошенники обманули московского пенсионера, который ради «наследства» из Того перевел им около 900 тысяч рублей.