В Госдуме предложили создать сервис для борьбы с ростом цен на новогодние продукты

Депутат Госдумы Владимир Плякин выступил с инициативой создания мобильного приложения или чат-бота «Новогодний контроль цен». Документ есть в распоряжении Life.ru .

Обращение с соответствующей просьбой направлено руководителю Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максиму Шаскольскому.

Предполагается, что пользователи смогут мгновенно фотографировать ценники с подозрительно высокими ценами на мясные и рыбные продукты, овощи, фрукты, цитрусовые, шампанское и сладости. Приложение автоматически зарегистрирует координаты магазина и направит жалобу непосредственно в ФАС.

Плякин убежден, что подобное решение станет действенным механизмом сдерживания недобросовестных продавцов, которые часто увеличивают цены на товары перед праздниками. Таким образом, приложение позволит контролировать ценообразование и защищать права потребителей.