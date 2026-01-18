В городской больнице № 40 в Курортном районе Петербурга появились два новых корпуса

Городская больница № 40 в Курортном районе Санкт-Петербурга недавно обзавелась двумя новыми корпусами, построенными в рамках адресной инвестиционной программы города. Первый корпус оборудован современной аппаратурой для радиологической диагностики, включая компьютерный томограф и кабинеты для лучевой терапии, написал сайт Санкт-Петербург.ру .

Это здание площадью более 2,2 тыс. кв.м способно ежедневно проводить до 35 диагностических процедур. Новое отделение значительно повысит качество медицинской помощи пациентам и упростит доступ к необходимым обследованиям, сообщил «Петроград».

Одновременно в больнице завершилась модернизация лабораторий клеточных технологий и реконструкция склада на берегу реки Сестры. Эти усовершенствования направлены на улучшение условий работы медицинского персонала и повышение общего уровня здравоохранения в регионе.

Расширение больницы позволит эффективнее оказывать медицинскую помощь населению и сделает медицинское обслуживание доступным и качественным для большего числа жителей.