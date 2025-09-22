В гипермаркете ВсеИнструменты.ру сообщили, что наиболее часто подделывают электроинструменты и аккумуляторы

На рынке инструментов и оборудования много поддельных товаров, которые могут привести не только к поломке, но и к серьезным рискам для здоровья и безопасности. Эксперт онлайн-гипермаркета ВсеИнструменты.ру Александра Чихринова в интервью Life.ru рассказала, в каких категориях товаров подделки особенно опасны.

Наиболее часто подделывают электроинструменты, аккумуляторы, расходные материалы и средства индивидуальной защиты. По словам эксперта, поддельные электроинструменты и аккумуляторы могут стать причиной короткого замыкания и пожара. Фальсификаты сварочного оборудования опасны риском поражения током. Поддельные средства индивидуальной защиты не выполняют своей функции и могут привести к травмам.

Чихринова советует покупать товары только у проверенных дилеров и обращать внимание на упаковку, серийный номер и цену. Она подчеркивает, что подделки часто имеют тусклую печать, ошибки в тексте или неточные логотипы на упаковке. Низкая цена и известность бренда также могут быть тревожными сигналами. Отзывы пользователей могут служить дополнительным источником информации о подлинности товаров.