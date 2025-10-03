В Гидрометцентре пообещали москвичам теплую погоду на выходных

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд поделился со «Звездой» прогнозом погоды на предстоящие выходные. По его словам, такая погода в начале октября — редкость.

«На выходных погода теплая. Связано это с тем, что антициклон, который обуславливал холодную погоду, начинает отходить на восток», — сказал Вильфанд.

Метеоролог также отметил, что в ночь на воскресенье ожидается дальнейшее улучшение погоды, но затем небо затянется облаками, пойдет дождь, и погода постепенно вернется к осенней.

«В воскресенье ночные температуры еще более высокие — 6–8 градусов. Дневные будут чуть пониже — 13–15 градусов тепла. <…> Теплая и облачная погода сохранится и в первой половине следующей недели», — предупредил метеоролог.