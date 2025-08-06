В ГИБДД начали активно штрафовать «обочечников» в Петербурге и Ленобласти

На дорогах Санкт-Петербурга и Ленинградской области сотрудники Госавтоинспекции провели операцию по выявлению «обочечников», оштрафовав 851 водителя. Из них 721 человек был пойман в Санкт-Петербурге, а 130 — в Ленинградской области, написала Neva.Today.
В период дачного сезона загруженность основных магистралей между Петербургом и Ленобластью увеличивается, что приводит к росту числа «обочечников». Пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти отмечает, что такое поведение водителей вызывает недовольство у других участников дорожного движения.
С 28 июля по 3 августа на главных трассах проводился профилактический рейд, в результате которого нарушители были привлечены к административной ответственности и оштрафованы на 2 250 рублей.
Станислав Черчесов вновь возглавил грозненский «Ахмат»
Комлесхоз Подмосковья сообщил о старте сезона охоты на водоплавающую дичь
Почти 250 медиков пополнили штат скорой помощи Подмосковья с начала года
Студенты из Коломны стали призерами международного творческого конкурса
Благотворительная акция «Собери ребенка в школу» началась в Химках
Лекция о подвигах партизан в годы Великой Отечественной войны прошла в Химках
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте