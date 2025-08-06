В ГИБДД начали активно штрафовать «обочечников» в Петербурге и Ленобласти

На дорогах Санкт-Петербурга и Ленинградской области сотрудники Госавтоинспекции провели операцию по выявлению «обочечников», оштрафовав 851 водителя. Из них 721 человек был пойман в Санкт-Петербурге, а 130 — в Ленинградской области, написала Neva.Today .

В период дачного сезона загруженность основных магистралей между Петербургом и Ленобластью увеличивается, что приводит к росту числа «обочечников». Пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти отмечает, что такое поведение водителей вызывает недовольство у других участников дорожного движения.

С 28 июля по 3 августа на главных трассах проводился профилактический рейд, в результате которого нарушители были привлечены к административной ответственности и оштрафованы на 2 250 рублей.