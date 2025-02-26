В ГД рассказали о праве ребенка продать квартиру с 14 лет

Дети в возрасте от 14 лет имеют право продавать квартиры при наличии письменного согласия родителей и разрешения органов опеки. Об этом РИА «Новости» рассказал глава комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов.

По его словам, это необходимо для защиты интересов ребенка и предотвращения случаев, когда имущество детей используется не в их интересах.

«Например, недобросовестные взрослые могут попытаться продать или передать имущество ребенка без учета его будущих потребностей», — объяснил парламентарий.

Ребенок также обладает правом собственности на доходы от работы, стипендии и премии, а также на имущество, переданное ему в дар или по наследству. Родители должны обеспечивать ребенка питанием, одеждой, жильем, образованием и медицинским обслуживанием.

Для долгосрочного обеспечения благосостояния детей родители могут открыть специальные накопительные счета и вклады. Также предусмотрены различные программы господдержки.

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