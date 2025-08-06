В ГД хотят платить россиянам, чьим детям не хватило мест в детсадах

Депутаты фракции «Справедливая Россия — За правду» предложили ввести ежемесячную выплату для детей, которые не попали в государственные детские сады из-за нехватки мест. С такой инициативой к министру просвещения России Сергею Кравцову обратились руководитель фракции СРЗП Сергей Миронов и глава Комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова.

«Проблема нехватки мест в детсадах, к сожалению, по-прежнему актуальна. По данным 2024 года, почти 13 тысяч детей остались без мест в дошкольных учреждениях. И это только те, кто записывался официально, вставал в очереди. А многие и не встают, считая это безнадежным. Родители нанимают нянь, платят за частные садики или сами сидят дома с детьми, теряя в доходах. Так или иначе семьи несут дополнительную финансовую нагрузку», — подчеркнул Миронов.

Чтобы поддержать семьи, «Справедливая Россия — За правду» предлагает внедрить систему компенсаций. Если ребенок не получил место в государственном или муниципальном детском саду, семье будут выплачивать ежемесячно сумму, равную не менее одного регионального прожиточного минимума.

«Такой законопроект мы не раз вносили в ГД в предыдущие годы. Сегодня направляем предложение главе Минпросвещения.», — сказал политик.

Думские социалисты предлагают, чтобы выплата предоставлялась «исключительно в случае документально подтвержденного отсутствия места в дошкольном образовательном учреждении». В некоторых регионах уже введены такие выплаты, но в большинстве субъектов РФ их пока нет. А где-то суммы совсем символические.

«Давно пора вводить компенсацию за нехватку мест в садиках на федеральном уровне. Иначе семьи оказываются в неравных условиях», — отметил Миронов.

По его мнению, если государство не может обеспечить место ребенку, оно должно хотя бы частично компенсировать расходы родителям.

Ранее Миронов предложил внести законопроект, который позволит молодым семьям с детьми получать ежемесячную компенсацию на аренду жилья.