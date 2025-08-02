В ГАТИ анонсировали реставрацию трех мостов при ремонте Невского проспекта

Четыре ордера выдели для работ на Невском проспекте в Северной столице с 13 по 27 августа. Об этом сообщило СМИ со ссылкой на пресс-службу Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ).

В рамках мероприятий планируется реставрация трех мостов: Аничкова, Казанского и Зеленого. В районе площади Островского, улицы Марата и площади Восстания организуют специальные зоны для размещения дорожной техники и рабочих.

За три недели подрядчики собираются отремонтировать проезжую часть, поэтапно закрывая движение на проспекте.