В ГАТИ анонсировали реставрацию трех мостов при ремонте Невского проспекта

Четыре ордера выдели для работ на Невском проспекте в Северной столице с 13 по 27 августа. Об этом сообщило СМИ со ссылкой на пресс-службу Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ).
В рамках мероприятий планируется реставрация трех мостов: Аничкова, Казанского и Зеленого. В районе площади Островского, улицы Марата и площади Восстания организуют специальные зоны для размещения дорожной техники и рабочих.
За три недели подрядчики собираются отремонтировать проезжую часть, поэтапно закрывая движение на проспекте.
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