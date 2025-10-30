В ЕГРН внесут новые данные о жильцах с правом пользования

С 1 сентября 2025 года в России начнут действовать изменения, касающиеся Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов в беседе с RT пояснил, что с этой даты в реестр можно будет внести данные о лицах, имеющих право пользования жилым помещением.

Внесение данных в реестр возможно по заявлению собственника или самого пользователя с приложением подтверждающих документов, таких как договор передачи, ордер, решение собрания кооператива или судебное решение. Если квартира находится в долевой собственности, заявление должны подать все владельцы совместно.

Росреестр обязан рассмотреть заявление в течение пяти рабочих дней. Новые нормы делают сведения о правах пользования более доступными и официально закрепленными, что снижает риск конфликтов при сделках и уточняет юридический статус жилья.