В Дивееве и Семенове прошли съемки этнографического фильма. Это этом сообщил сайт pravda-nn.ru со ссылкой на социальные сети кинокомиссии Нижегородской области.

Съемки проекта «Русские. Искусство быть» проходили с 22 по 26 декабря. В Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском женском монастыре команда снимала торжество, приуроченное ко дню рождения обители. Матушка Макария дала интервью о связи православия и русского человека.

В Семенове основной локацией стала фабрика хохломской росписи. Здесь были показаны все этапы производства — от распиловки древесины до финишного покрытия и росписи. Главный художник фабрики Елена Галкина поделилась историей и традициями хохломского промысла и провела мастер-класс.

Всего съемочная группа посетит восемь регионов страны — от Забайкалья до Воронежа и от Архангельска до Северного Кавказа. Героями проекта станут люди разных возрастов, профессий и социального положения. Результатом работы будет четырехсерийный научно-популярный фильм, который выйдет весной 2025 года.