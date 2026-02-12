В Черняховске создадут современный Молодежный центр

Глава Черняховского муниципального округа Виктор Вобликов объявил о планах по преобразованию здания Центра культуры и досуга в современный Молодежный центр. На реализацию проекта будет выделено 70,1 млн рублей, написали «Государственные новости» .

В рамках проекта планируется создать многофункциональное пространство, включающее в себя различные зоны: кафе для отдыха и общения, помещения для встреч и обсуждений, современный лекторий с необходимым оборудованием для образовательных мероприятий, коворкинг-холл для учебы и работы над проектами, медиалабораторию и арт-мастерскую.

Интерьер Молодежного центра будет оформлен в ярких тонах, что подчеркнет энергичность молодых людей и создаст атмосферу свободы творчества и инноваций. В таких условиях будут поддерживаться инициативы, формироваться команды и развиваться проекты, способствующие профессиональному росту и активной жизни района.