В Черняховске проверили состояние капитального ремонта детского сада на улице Дачной

Глава Черняховского округа Калининградской области Виктор Вобликов проинспектировал ремонтные работы в детском саду № 1 на улице Дачной. Он подчеркнул, что держит на личном контроле каждый этап проведения капремонта, написали «Государственные новости» .

Выездное совещание по капитальному ремонту в детском саду Черняховска состоялось 11 марта. В настоящее время идет ремонт здания, который начался в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Цель — обновить здание и создать безопасное и современное пространство для детей.

В детском саду работы ведутся на всех этажах. На цокольном этаже началась укладка плитки, специалисты тщательно работают над гидроизоляцией и качеством материалов. На первом этаже монтируют гипсокартонные конструкции на потолочных профилях и штукатурят стены. Второй этаж почти готов к финальной отделке — там завершились черновые работы и скоро начнется покраска стен.

Вобликов заявил, что создание комфортных условий для дошкольного образования является одним из главных приоритетов.