В Челябинске спрогнозировали повышение температуры до +27 градусов

В Челябинске последняя декада августа будет теплее, чем прогнозировалось ранее. Так, до 27 августа ожидается потепление до +27 градусов, написал «ФедералПресс» .

«С 18 по 21 августа температура воздуха будет колебаться у отметки в 20 градусов с пиком в 27 градусов», — говорится в сообщении синоптиков.

До этого метеорологи предсказывали максимум +19 градусов. Синоптики предупреждают, что в отдельные дни возможны дожди и сильный ветер.