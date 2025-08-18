В Челябинске спрогнозировали повышение температуры до +27 градусов
В Челябинске последняя декада августа будет теплее, чем прогнозировалось ранее. Так, до 27 августа ожидается потепление до +27 градусов, написал «ФедералПресс».
«С 18 по 21 августа температура воздуха будет колебаться у отметки в 20 градусов с пиком в 27 градусов», — говорится в сообщении синоптиков.
До этого метеорологи предсказывали максимум +19 градусов. Синоптики предупреждают, что в отдельные дни возможны дожди и сильный ветер.
