В «Авито» сообщили о росте спроса на двухкомнатные квартиры в Челябинске

В Челябинске наблюдается значительное увеличение спроса на жилье с двумя комнатами. Такие квартиры стали самыми востребованными, сообщило Ura.ru со ссылкой на данные «Авито Недвижимости».

«В Челябинске выбор вторичного жилья вырос в связи с низким спросом и с удлинением цикла сделки. Собственники не желают снижать стоимость квартир, хотят дождаться покупателя на запрашиваемую цену», — добавили в организации.

Среди текущих предложений в Челябинске двухкомнатные варианты лидируют с 36%. За ними следуют однокомнатные (27%) и трехкомнатные квартиры (23%). В апреле 2025 года жилые помещения с одной комнатой привлекли внимание в 29% случаев, с тремя — в 21%, а студии — в 12%.