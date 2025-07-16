В ассоциации «Народный фермер Астраханской области» посоветовали проверять спелость арбуза по звуку

Председатель ассоциации «Народный фермер Астраханской области» Степан Лесничин рассказал NEWS.ru , как отличить переспелый арбуз от спелого или недоспелого. По его мнению, для этого достаточно похлопать по плоду: если звук будет глухим, значит, арбуз переспел и, скорее всего, стал невкусным, а возможно, и вредным.

«Если звук звонкий, он может быть спелый, может быть недоспелый. Но это, к сожалению, никак не определишь», — отметил специалист.

Степан Лесничин также предупредил, что сухой хвостик не всегда является показателем спелости, так как арбуз мог быть собран давно или долго лежать на прилавке. Он порекомендовал покупать арбузы у проверенных производителей, например, в сетевых магазинах.

Врач-диетолог Елена Соломатина предостерегла от покупки арбузов, разрезанных продавцом, из-за риска заражения бактериями.