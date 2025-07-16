В ассоциации «Народный фермер Астраханской области» посоветовали проверять спелость арбуза по звуку
Председатель ассоциации «Народный фермер Астраханской области» Степан Лесничин рассказал NEWS.ru, как отличить переспелый арбуз от спелого или недоспелого. По его мнению, для этого достаточно похлопать по плоду: если звук будет глухим, значит, арбуз переспел и, скорее всего, стал невкусным, а возможно, и вредным.
«Если звук звонкий, он может быть спелый, может быть недоспелый. Но это, к сожалению, никак не определишь», — отметил специалист.
Степан Лесничин также предупредил, что сухой хвостик не всегда является показателем спелости, так как арбуз мог быть собран давно или долго лежать на прилавке. Он порекомендовал покупать арбузы у проверенных производителей, например, в сетевых магазинах.
Врач-диетолог Елена Соломатина предостерегла от покупки арбузов, разрезанных продавцом, из-за риска заражения бактериями.