В Ассоциации «Интернет-видео» указали на дефицит контента для подростков

В России существует недостаток качественного контента для подростков. Такое мнение высказал генеральный продюсер и сооснователь киноплатформы «Киносферум.РФ» и киношколы «Ты — кадр» в лагере «Артек» Дмитрий Белосохов. Об этом написал ИА НСН .

Он отметил, что для младших детей есть много произведений уровня «Смешариков» и «Фиксиков», однако для более старшей аудитории выбор ограничен. Сооснователь киношколы также подчеркнул, что создание подходящего контента требует времени и ресурсов.

Глава ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин, в свою очередь, в беседе с агентством указал на наличие полнометражных фильмов для школьников, таких как «Чебурашка», «Волшебник изумрудного города» и «Бременские музыканты». Однако, по его словам, сериальный контент для подростков пока не представлен в достаточном объеме.