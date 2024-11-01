В 2024 году Дмитриевская родительская суббота пройдет 2 ноября

В православном календаре памяти святого великомученика Димитрия Солунского приурочена Дмитриевская родительская суббота. Последний поминальный день в 2024 году выпадает на 2 ноября, сообщает URA.RU.
В этот день обычно ходят на церковную службу и заказывают панихиду. После этого принято посещать могилы умерших родственников и наводить там порядок. Скорбеть об усопших не нужно, напротив, необходимо радоваться тому, что душа перешла в стадию вечной жизни.
Стоит учитывать, что церковь категорически запрещает проводить обряд венчания в родительскую субботу. Однако на занятие бытовыми делами ограничения не распространяются.
Более 200 российских ТЦ окажутся на грани банкротства в 2025 году
Завершен снос аварийного жилого дома в городском округе Клин
Немца и француза поймали на Байконуре за попытки снять ракетоноситель «Энергия»
Новая школа на 1100 мест появится в Ленинском округе в 2025 году
Футболисты из Ленинского округа стали призерами областного чемпионата
Минтранс Подмосковья предупредил водителей об ухудшении погоды 1 ноября
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте