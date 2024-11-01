В 2024 году Дмитриевская родительская суббота пройдет 2 ноября

В православном календаре памяти святого великомученика Димитрия Солунского приурочена Дмитриевская родительская суббота. Последний поминальный день в 2024 году выпадает на 2 ноября, сообщает URA.RU .

В этот день обычно ходят на церковную службу и заказывают панихиду. После этого принято посещать могилы умерших родственников и наводить там порядок. Скорбеть об усопших не нужно, напротив, необходимо радоваться тому, что душа перешла в стадию вечной жизни.

Стоит учитывать, что церковь категорически запрещает проводить обряд венчания в родительскую субботу. Однако на занятие бытовыми делами ограничения не распространяются.