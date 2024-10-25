В 2024 году денежные переводы трудовых мигрантов из России в Киргизию возросли на 90 млн долларов

На сегодняшний день Россия играет роль ключевого внешнего рынка труда для граждан из Киргизии. Предварительно, в РФ трудятся порядка миллиона киргизов. Благодаря чему растет благосостояние республики и увеличивается объем переводов между странами, сообщают «Государственные новости».
Так, за первые семь месяцев текущего года из России в Киргизию переведено более 1,5 миллиона долларов, что на 90 миллионов долларов больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.
Отмечается, что переводы трудовых мигрантов составляют третью часть от бюджета Киргизии.
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