«Узнай.ру»: супруг может использовать денежный вопрос как средство манипуляции

Некоторые женщины желают получать денежную поддержку от супруга, однако получают отказ. Есть вероятность, что в данном случае речь идет об эмоциональном насилии, сообщил сайт «Узнай.ру».
Таким образом ситуацию можно охарактеризовать, если предполагается финансовая зависимость от партнера. Определенные мужчины способны использовать денежный вопрос как средство психологической манипуляции.
Эксперты советуют задуматься, нужно ли сохранять такие отношения. При положительном ответе самый верный вариант решения проблемы — откровенный разговор. К диалогу необходимо готовиться, чтобы потом не пожалеть о последствиях.
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